Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Çin'deki heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı

Çin'in Guicou eyaletindeki heyelanda 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:33
Çin'deki heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin Guiyang kentindeki Liupanşui kasabasında Salı gecesi meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'ten 20’ye çıktı.

Çalışmalarda iki çocuk, iki bebek ve bir kadın olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

25 kişiye hala ulaşılamadı

Diğer yandan, 3 gündür süren arama çalışmalarında toprak altında kaldıkları düşünülen 25 kişiye ulaşılamadı.

Şiddetli yağışların neden olduğu heyelanın meydana geldiği bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Bölgedeki 23 evden 21'i yıkıldı

Heyelan yüzünden bölgedeki 23 evden 21'i yıkılmıştı. Toplam 77 kişinin yaşadığı bölgede 21 kişinin felaket sırasında dışarıda olduğu tespit edilmiş, 11 kişi kurtarılmıştı.

Salı günü Guicou eyaletinin Hıcang beldesinde oluşan başka bir heyelanda ise bir kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA 

banner22
Anahtar Kelimeler:
ÇinHeyelan20YaşamHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği sinyali
Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği sinyali
Kasım Süleymani'den "Suriye'de ABD'ye karşı savaşa hazır olun" mesajı
Kasım Süleymani'den "Suriye'de ABD'ye karşı savaşa hazır olun" mesajı
Akdeniz'de göçmen faciası: 150 kişi kayıp
Akdeniz'de göçmen faciası: 150 kişi kayıp

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim