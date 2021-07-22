Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
"Senin sonun ölüm seni bu gece öldüreceğim"
"Senin sonun ölüm seni bu...
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı

Çin'deki sel felaketinde ölü sayısı 33'e çıktı

banner102

Hınan eyaletinde şiddetli yağışların sebep olduğu sel yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısının 33'e ulaştığı bildirildi.

22 Temmuz 2021 Perşembe 14:36
0 Okunma
Çin'deki sel felaketinde ölü sayısı 33'e çıktı

Şinhua'nın haberine göre, Hınan eyaletinde yoğun yağışların ardından etkili olan sel, can kayıplarına neden olurken, 8 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri şimdiye kadar 33 kişinin cansız bedenine ulaştı, 376 binden fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.

Sabah saatlerinde, Hınan'ın 403 otoyol gişesinden 204'ü açılırken, 193'ü trafik kontrolü ile kısmen açıldı ve kalan 6'sı su birikintileri nedeniyle kapalı kaldı.

215 bin 200 hektardan fazla tarım alanına zarar veren sel ve su baskınlarının ülke ekonomisine maliyet yaklaşık 1,22 milyar yüen (188,6 milyon dolar) oldu.

Hınan eyaleti meteoroloji gözlemevi, yağışların Anyang, Hıbi, Şinşiang ve Ciaozuo dahil olmak üzere birkaç şehirde devam etmesi beklendiği için sabah saatlerinde en yüksek seviyedeki uyarısını etkinleştirdi.

Yoğun yağışlar dün ve bugün ayrıca Hınan eyaletinin kuzeybatısında bulunan Huişian şehrini de etkisi altına aldı.

Yerel yetkililer bölgede 39 bin 583 kurtarma görevlisini seferber etti ve Huişian'da şu ana kadar 37 bin 953 kişi tahliye edildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, metro ve otobüslerde sel sularının koltukların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen yolcuların göğüs hizasını aştığı görüldü.

Metroda mahsur kalanların, metro tünelinin kenarlarındaki basamaklardan yürütülerek kurtarıldığı anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, suların çekildiği bazı metro platformlarında yerde cesetler olması ve panikle dışarı çıkabilmek için koşuşturan insanlar dikkati çekti.

Göle dönen Cıngcou yollarında araçlar sürüklenirken, bazı insanlar araçların üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi.

Cıngcou'da çamur dolu bir çukura düşen anne ile iki çocuğunun yardımına ise yoldan geçen biri koştu. Bu kişi, şemsiyesini uzatarak anne ve çocuklarını kurtardı.

Bu arada, yolda akıntıya kapılan bir kadını ise çevredekiler uzattıkları halat yardımıyla çekti.

Hınan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.

Cıngcou'daki metro ağını su basmış, çok sayıda yolcu mahsur kalmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD, Türkiye'ye yine "yeni yaptırım" tehdidinde bulundu
ABD, Türkiye'ye yine "yeni yaptırım" tehdidinde bulundu
Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 276'ya yükseldi
Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 276'ya yükseldi
Tokyo'da ortadan kaybolan Ugandalı sporcu bulundu
Tokyo'da ortadan kaybolan Ugandalı sporcu bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim