Çin'den ABD'ye B-52 tepkisi

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü RınGuoçiang, aylık brifingde yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağının, iki Japon savaş uçağı eşliğinde Çin'in "Hava Tanımlama Sahası" ilan ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde uçuş yapmasını, "ABD askeri uçağının bu provokatif eylemine gelirsek buna kesinlikle karşı çıkıyoruz, haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için tüm gerekli önlemleri alacağız." ifadesini kullandı.



Rın, ABD'nin Tayvan'a silah satışına ve Çin'in Rusya'dan savunma teçhizatı satın almasıyla bağlantılı yaptırım kararına itirazlarını da yineledi.



Amerikan CNN televizyonunun, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırdığı haberinde, Japonya Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik ettiği B-52 bombardıman uçağının daha önce planlanmış bir faaliyet kapsamında Doğu Çin Denizi'nde uçuş yaptığı bildirilmişti.



ABD Savunma Bakanlığı da Tayvan'a F-16 ve diğer askeri uçaklarla ilgili 330 milyon dolarlık yedek parça satışının onaylandığı, satışın Asya'daki askeri dengeleri değiştirmeden Tayvan'ın kendini savunma kabiliyetini geliştireceğini açıklamıştı.