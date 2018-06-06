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Çin'den ABD'ye: "Güney Çin Denizi'nde provokasyona son verin"

Çunying, ABD'nin B-52 bombardıman uçağının Güney Çin Denizi üzerinde uçmasına ilişkin olarak, "Çin, herhangi bir sözde savaş gemisi veya uçağıyla korkutulamaz" dedi...

06 Haziran 2018 Çarşamba 17:27
Çin'den ABD'ye: "Güney Çin Denizi'nde provokasyona son verin"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'nin B-52 bombardıman uçağının Güney Çin Denizi üzerinde uçmasına ilişkin olarak, "Çin, herhangi bir sözde savaş gemisi veya uçağıyla korkutulamaz, aksine ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumak için daha kararlı bir şekilde gerekli önlemleri alır." dedi.

Sözcü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 bombardıman uçaklarının Güney Çin Denizi'ndeki Nanşa (spratly) adalar grubu üzerinde uçmasına tepki gösterdi.

Sözcü Hua, ABD'nin B-52 gibi stratejik bir saldırı silahını Güney Çin Denizi'ne göndermesinin "askerileştirme" anlamına geldiğini belirterek, "Eğer birisi iki üç güne bir tüm silahlarını sizin kapınızın önüne getirerek güç gösterisi yaparsa, sizin de devamlı alarm durumunda olmanız, savunma kabiliyetinizi artırmanız gerekmez mi?" ifadesini kullandı.

ABD'nin, ilgili bölgede "sözde askerileştirme spekülasyonları yapmayı ve yalan söylemeyi bırakması" gerektiğini söyleyen Hua, Güney Çin Denizi'nde sorun ve provokasyon aramaya son verilmesi çağrısında bulundu.

Hua, provokasyon durumunda bunun bedelinin ödenmesi gerekeceğini belirterek, "Çin, herhangi bir sözde savaş gemisi veya uçağıyla korkutulamaz, aksine ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumak için daha kararlı bir şekilde gerekli önlemleri alır." diye konuştu. 

ABD medyasında çıkan haberde iki B-52 bombardıman uçağının Güney Çin Denizi'nde Çin'in hak iddia ettiği Nanşa adalar grubu üzerinde uçtuğu belirtilmişti. 

GÜNEY ÇİN DENİZİ

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren Güney Çin Denizi'nde, Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

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