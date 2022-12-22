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Çin'den gelen fotoğraflar dünyayı sarstı!

Koronovirüsün ortaya çıkarak dünyaya yayıldığı yer olan Çin'de, son günlerde gelen haberler endişelendiriyor. 'Sıfır vaka' politikasını rafa kaldıran ülkede vakalar adeta patladı. Ölüm sayıları hızla artarken, morglarda yer kalmadı. Uzmanlar, Çin'deki varyantın daha tehlikeli bir varyanta evrilebileceğini ve böyle bir durumun ise bütün dünyayı etkisi altına alabileceği konusunda uyarıyor.

22 Aralık 2022 Perşembe 09:50
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Çin'den gelen fotoğraflar dünyayı sarstı!



Koronavirüs salgının başladığı ülke olan Çin’de vakalar arttı, virüs yeniden hızını ve etkisini artırdı. 2019 yılında salgının başlamasından bir süre sonra “Sıfır Covid-19 politikası” izlemeye başlayan ve bu kapsamda çok sıkı gözetleme, test, karantina uygulamalarını hayata geçiren Pekin yönetimi hem halktan gelen tepkiler hem de ekonomideki durgunlukla birlikte bu yasakları ve kısıtlamaları kaldırmıştı.

MORGLARDA YER KALMADI

Fakat kısıtlamaların kaldırılmasından sonra geçen kısa süre içerisinde Çin’de vaka ve ölüm sayıları hızla artmaya başladı. Morglarda yer kalmadığını ve ölümlerin hızla arttığını belirtilirken ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de endişe yaratan bir gerçeğe parmak bastı.

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'COVİD TSUNAMİSİ' UYARISI

Bloomberg, Çin’de oluşan yeni “Covid tsunamisinin” yeni ve daha tehlikeli bir varyanta evrilebileceğini ve böyle bir durumun ise bütün dünyayı etkisi altına alabileceğini aktardı.

"DAHA BULAŞICI BİR VİRÜS HALİNE GELMİŞ OLABİLİR”

En son omicron varyantıyla yeni ve küresel bir mutasyon oluştuğuna dikkat çeken uzmanlar, “Çin salgının başından beri işe yaradığı kanıtlanan mRNA aşılarını kullanmadı. Ve bu sebeple Çin halkının bağışıklığı düşük olduğu için hastalık daha bulaşıcı bir virüs haline gelmiş olabilir” yorumunu yaptı.

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Çin hükümetinin Covid-19 vaka ve ölüm sayıları ile ilgili resmi bilgiler vermediğini ve vaka ve ölüm sayılarını gizlediğini öne süren ABD medyasına konuşan Profesör Daniel Lucey de bu duruma dikkat çekti.

"KESİN" DİYEREK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER İÇİN UYARDI

Amerikan Bulaşıcı Hastalıklar Derneği’nde görev alan ve aynı zamanda Dartmouth Üniversitesi’nde görevli olan Lucey, “Çin’de önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda Omicron’un yeni alt varyantlarının oluşması kesin. Fakat bunu erken tespit etmeli ve hızlı harekete geçmeliyiz” dedi. Lucey, “Bu yeni varyant daha bulaşıcı, daha ölümcül olabilir, ilaçları, aşıları aşabilir. Ayrıca bu varyantları tespit etmek de daha zor olabilir” dedi.

“DELTA VARYANTI GİBİ OLABİLİR”

Öte yandan Lucey, 2020’nin sonlarında Hindistan’da ortaya çıkan ve daha ölümcül ve tehlikeli olan Delta varyantının bir benzerinin yaşanabileceğine de dikkat çekti. Böyle bir senaryo olmasının kesin olmadığını fakat dünyanın buna hazır olması gerektiğini söyleyen uzmanlar Çin’deki durumun yeni varyantlar için bir zemin oluşturduğunu söyledi.

New South Wales Üniversitesi’nde görevli olan Stuart Turville ise, “Bağışıklık dünya genelinde koruma sağlıyor fakat Çin’de bağışıklık düşük olduğu için durum çok daha farklı” dedi.

Bloomberg’e konuşan Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nde görevli Alex Sigal ise “Bağışıklık seviyesi çok düşük olduğu için yeni virüslerin çıkması için bir zemin oluşuyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÇin
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