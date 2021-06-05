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Çin'den Sinovac aşısına 3-17 yaş aralığında kullanım onayı

Çin, Sinovac aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımını onayladı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 11:19
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Çin'den Sinovac aşısına 3-17 yaş aralığında kullanım onayı

Çin, Çinli Sinovac firmasının ürettiği corona virüs aşısının 3-17 yaş grubunda uygulanabileceğini bildirdi.

Sinovac Biotech'in CEO'su Yin Weidong, aşının gençlere ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililerine bağlı olduğunu söyledi.

YAN ETKİSİ HAFİF

Faz 1 ve 2 klinik demelerde elde edilen ön sonuçlar, aşının 3 ila 17 yaşındaki çocuklarda bağışıklık oluşturduğunu ve çoğu yan etkinin hafif olduğunu gösterdi.

Yin, aşının üçüncü doz denemelerinin ise Faz 2 seviyesini tamamladığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
ÇinSinovac Aşısı
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