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Çin'den tahliye edilen 2 Alman vatandaşında koronavirüs tespit edildi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’den taliye edilen ve dün Almanya’ya getirilen 2 kişide koronavirüs tespit edildi.

02 Şubat 2020 Pazar 17:27
Çin'den tahliye edilen 2 Alman vatandaşında koronavirüs tespit edildi

Germerheim Belediyesi, Alman Kızılhaçı ve Alman Hava Kuvvetlerinden yapılan ortak açıklamada, dün Wuhan’dan Frankfurt Havalimanı'na getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen 115 kişinin daha sonra Rheinland-Pfalz eyaletindeki Germersheim Hava Üssü'nde hazırlanan merkeze götürüldüğü ifade edildi.

Germersheim’daki operasyon yönetiminin bu sabah, iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bilgisini aldığı belirtilen açıklamada, bu iki kişinin neticeyi soğukkanlı karşıladığı ve ardından diğerlerinden ayrılarak Frankfurt Üniversitesi Kliniğine götürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Germersheim’da görevlendirilen askeri ve sivil personel ile bölgedeki halk için endişe edilecek bir durum bulunmadığı kaydedildi.

126 kişi Almanya'ya getirilmişti

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 90’ı Alman vatandaşı olmak üzere 126 kişi dün Wuhan’dan Frankfurt Havalimanı'na getirilmişti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Filipinler, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Wuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Rusya, İsveç, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, virüs bulaşan kişi sayısı 14 bin 380'e yükselmişti. 

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ÇinTahliye2AlmanHaberGündem
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