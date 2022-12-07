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Çin Devlet Başkanı Şi Suudi Arabistan'da

Şi Cinping üç günlük ziyaretinde Riyad'da Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak

07 Aralık 2022 Çarşamba 18:34
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Çin Devlet Başkanı Şi Suudi Arabistan'da



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz'in daveti üzerine ülkeye gelen Şi, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Karşılamada, Riyad Emiri Faysal bin Bende bin Abdulaziz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ulusal Yatırım Fonu Başkanı Yasir Osman el-Rumeyyan ve Çin'in Riyad Büyükelçisi Chen Weiqing hazır bulundu.

Ülke hava sahasına girmesinden itibaren Çin Devlet Başkanı'nın uçağına Suudi Arabistan uçakları eşlik etti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, 7-9 Aralık tarihlerini kapsayan resmi ziyaretinde başkent Riyad'da düzenlenecek Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.

Çin Devlet Başkanı Şi, 2016'da Riyad'ı ziyaret etmiş, 2019'da da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Pekin'de görüşmüştü.

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