Çin devreye girdi, yeni senaryo ortaya atıldı: '3. Dünya Savaşı'

Irak ve ABD arasında restleşmeler sürüyor. Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkması kararından sonra Trump, Irak'ı 'Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız' şeklinde tehdit etmişti.

Bu tehdide Irak'ın karşılığı sert oldu. Ve Irak Başbakanı, ABD'nin 'ticaret savaşı' halinde olduğu Çin kozunu kullanarak "Çin ile yaptığımız anlaşmayı tereddütsüz olarak uygulayacağız" açıklamasında bulundu. Son bir haftada yaşanan gelişmeler '3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri olarak yorumlandı...

Basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan, Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao ile başkentteki Başbakanlık Konutu'nda görüştü.

Görüşmede, ABD'nin Irak'taki varlığını değerlendiren Abdulmehdi, "ABD, DEAŞ'la mücadelemizde çaba sarf etti ancak Irak'ın çekişme sahası ve buna taraf olmasını istemiyoruz.

ABD, Irak hükümetinin kararıyla burada bulunuyor ve çekilmesi kararını da Irak aldı. Irak hükümetinin güçlü olması Amerika'nın da çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

Çin Büyükelçisi de Irak hükümetini desteklemeye devam edeceklerini ve ülkenin yeniden imarına katkıda bulunacaklarını söyledi. İki ülke arasındaki anlaşmanın uygulanmasından yana olduklarını aktaran Tao, güvenlik ve askeri alandaki iş birliğini artırmak istediklerini de ifade etti.

ABD-Irak ilişkilerinin gergin olduğu dönemde Çin'in Bağdat Büyükelçisi ile görüşmesi ise dikkatleri çekti.

Irak ve Çin arasında Eylül 2019'da başta enerji olmak üzere sanayi, petrol ve diğer birçok alanda 8 anlaşma imzalanmıştı.