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Çin donanması Pasifik’te

Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan'a yakın bölgede Çin Halk Cumhuriyetine ait savaş gemilerinin tespit edildiğini duyurdu.

03 Mayıs 2022 Salı 14:37
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Çin donanması Pasifik’te

Tayvan- Çin gerilimi devam ederken, Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlık Sözcüsü Sun Li-Fang, Tayvan’a yakın bölgede Çin Halk Cumhuriyetine ait savaş gemilerinin tespit edildiğini duyurarak, Tayvan ordusunun Tayvan’ı çevreleyen sularda ve hava sahasında Çin askeri manevralarını yakından izlediğini ve müdahale edileceğini belirtti.

JAPONYA DUYURMUŞTU

Tayvan’ın yaptığı açıklamadan bir gün önce Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Müşterek Kurmay Ofisi, Liaoning uçak gemisi ile yedi muhrip ve tedarik gemisinin Doğu Çin Denizi’nden ayrıldığını ve Pasifik Okyanusu’na girmeden önce Japonya’nın Okinawa ve Miyako adaları arasındaki sulardan geçtiğini duyurmuştu.

Çin uçak gemisi savaş grubunun, Tayvan’ın doğusundaki sularda tatbikat yapması bekleniyor.

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