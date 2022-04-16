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Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi, 6 aylık görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü.

16 Nisan 2022 Cumartesi 09:41
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Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

Çin'de yerel basındaki haberlere göre, taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'dan oluşan ekibi taşıyan Şıncou-13 kapsülü, sabah saatlerinde Gobi Çölü'ndeki Donfıng sahasına indi.

Dönüş güzergahını kısaltan düzenlemeler sayesinde önceki seferde 24 saat süren yolculuğun 9 saatte tamamlandığı bildirildi.

Uzayda 180 gün geçiren taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şıncou-13 uzay mekiği 15 Ekim 2021'de fırlatılmış, ekip 17 Ekim'de göreve başlamıştı.

Uzay istasyonuna yollanan ikinci ekip olan taykonot grubu, 6 ay boyunca istasyonun kurulumuna yönelik çalışmalar yürütmüş, bunun için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.


Çin, istasyonun Tienhı (göksel uyum) adı verilen çekirdek modülünü 29 Nisan 2021'de fırlatmıştı. 29 Mayıs 2021'de de Tiencou-2 (gök gemisi-2) kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Hayşıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 (kutsal gemi-12) mekiği ile 17 Haziran 2021'de istasyona gönderilmişti.

İstasyonun ana iskeletini oluşturacak "Vıntien" (gökleri aramak) ve "Mıngtien" (gökleri düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya gönderilecek.

Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için Şıncou mekiği ile 2 insanlı sefer ve Tiencou mekiği ile 2 kargo seferi daha yapılması planlanıyor.

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