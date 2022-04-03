Çin rekora koşuyor!

Salgına karşı 'Sıfır vaka' politikası izleyerek sert önlemler alan Çin'de mart ayına kadar yeni vaka sayıları 3 haneli rakamların altında kaldı.

Ancak bulaşıcılık oranı yüksek Omicron varyantı, sert kısıtlamalara karşın salgının hızla yayılmasına neden oluyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'de pazar günü 13 bin yeni vaka tespit edilirken, salgın kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

Ülkede son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkati çekiyor. Bunun "Omicron varyantının yayılmaya devam ettiğinin işareti olduğu" yorumu yapılıyor.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip, ülkenin en büyük şehri Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 438, göstermeyen 7 bin 788 vaka kaydedildi.

Nüfusu 26 milyonu aşan şehirde artan vakalar nedeniyle hafta başında ilan edilen kademeli karantina Huangpu Nehri'nin batı bölümünde devam ediyor.

Şanghay'da 28 Mart-1 Nisan döneminde Huangpu Nehri'nin Pudong ve çevresini de içine alan doğu ve güney kısmında, 1-5 Nisan döneminde ise nehrin Puşi ve çevresini içine alan batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

Covid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 154 bin 738 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.