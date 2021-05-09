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Çin roketi Hint Okyanusu'na düştü

09 Mayıs 2021 Pazar 07:30
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Çin roketi Hint Okyanusu'na düştü

Dünyanın merak ettiği, gece boyu takip edilen soru sabaha karşı yanıt buldu. Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan ve daha sonra kontrolden çıkan roketin Hint Okyanusu'na düştüğü duyuruldu.

Çin'in kontrolden çıkan roketi ilk kez görüntülendi: Pekin'den açıklama geldi

Duyuruyu Çin resmi haber ajansı yaptı. Habere göre, 21 tonluk roketin büyük bölümü atmosfere tekrar girdiğinde yanarak parçalandı.

Açıklamada roket parçalarının Türkiye Saati ile 05.24'te, 2.65 derece kuzey enleminde ve 72.47 derece doğu boylamında indiği belirtildi.

LONG MARCH 5B 29 NİSAN'DA UZAYA FIRLATILMIŞTI

Verilenler koordinatlar roketin Hint Okyanusu'nda Maldivlerin yakınlarına bir yere düştüğünü gösteriyor. Çin'in Long March-5 roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
ÇinRoket
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