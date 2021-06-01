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Çin savaş uçaklarının Malezya hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

16 uçağın, Malezya hava sahasını ihlal ederken görüntülendiği belirtildi.

01 Haziran 2021 Salı 19:12
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Çin savaş uçaklarının Malezya hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Malezya Hava Kuvvetlerinden (RMAF) yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs'ta Çin Hava Kuvvetlerine ait 16 uçağın, Malezya hava sahasını ihlal ederken görüntülendiği belirtildi.

Açıklamada, Çin uçaklarının Malezya'nın Borneo Adası'nın deniz yetki alanı üzerine uçuş yapıp Sarawak kıyısına 60 deniz mili yaklaştıktan sonra geri döndüğü kaydedildi.

Söz konusu ihlalin Malezya'nın egemenliği ve uçuş güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, bu hareketin aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarının ihlali olduğunun altı çizildi.

Olaya ilişkin Çinli yetkililerden açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
ÇinMalezya
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