Künye
Kıbrıs 16
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
banner107
Flaş Haber
Mağusa'da acı olay!
Kapat

Çin, savaşa hazırlanmaya odaklanıyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin askeri alandaki eğitimi güçlendirerek savaşa hazırlanmaya odaklanacağını belirtti.

08 Kasım 2022 Salı 20:13
169 Okunma
Çin, savaşa hazırlanmaya odaklanıyor



Cinping, ülkenin güvenliğinin git gide daha istikrarsız ve belirsiz hale geldiğini, bu nedenle savaşa hazırlanmaya odaklanacaklarını ifade etti.

Daily Mail'deki haberde, Çin Devlet Başkanı'nın bu mesajının Tayvan'a yönelik endişe oluşturabileceği vurgusu yapıldı.

Cinping geçen ay, daha hızlı askeri gelişim, teknolojide özgüven ve güç ile Çin'in yurt dışındaki çıkarlarının savunulması çağrısında bulunmuştu.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
ÇinSavaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3,36 milyar dolarlık Bitcoin’in operasyonu!
3,36 milyar dolarlık Bitcoin’in operasyonu!
NATO, Türkiye'yi takdirle karşıladı
NATO, Türkiye'yi takdirle karşıladı
Avrupa'da en sıcak ekim ayı yaşandı
Avrupa'da en sıcak ekim ayı yaşandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim