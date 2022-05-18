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Çin uçağı muhtemelen kasıtlı düştü

Mart ayında Çin’in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düşen China Eastern Airlines uçağı ile ilgili yeni bir rapor yayımlandı. Raporda, müfettişlerin uçakta mekanik veya teknik bir arıza olmadığını söylediği belirtilirken, uçağın kasıtlı olarak burundan dalışa geçtiği vurgulandı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:09
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Çin uçağı muhtemelen kasıtlı düştü

21 Mart günü Çin’de Kunming'den Guangzhou'ya giderken düşen uçak ile ilgili yeni rapor yayımlandı.

ABD'li yetkililer tarafından yapılan bir ön değerlendirmeye dayandırılan raporlara göre, müfettişler şimdiye kadar uçakta herhangi bir mekanik veya teknik arıza bulamadıklarını aktardı.

ABD basınında çıkan haberlerde, uçuş verileri Mart ayında düşen China Eastern Airlines uçağının kasıtlı olarak burundan dalışa geçtiği belirtildi.

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu ve tamamının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Wall Street Journal, ABD yetkililerinin kazanın nedenine ilişkin ön değerlendirmesini bilen bir kişiye atıfta bulunarak, "Uçak, kokpitteki biri tarafından söyleneni yaptı" ifadelerine yer verdi.

Rapora göre, kaza mahallinden kurtarılan uçağın "kara kutu" uçuş kayıt cihazlarından birinden elde edilen veriler, kontrollere yapılan girdilerin uçağı neredeyse dikey bir dalışa ittiğini öne sürdü.

ABD'li yetkililere atıfta bulunan ABC News, kazanın kasıtlı bir eylemden kaynaklandığına inanıldığını da bildirdi.

China Eastern Airlines daha önce gemideki üç pilotun nitelikli ve sağlıklarının iyi olduğunu söylemişti.

Havayolu ayrıca Wall Street Journal'a pilotlardan herhangi birinin mali sıkıntı içinde olduğuna dair bir belirti olmadığını söyledi.

CHİNA EASTERN UÇAKLARI DAHA ÖNCE İKİ KAZA YAPMIŞTI

China Eastern Havayolları'na ait "5398" sefer sayılı Şıncın-Fucou uçağı, 26 Ekim 1993'te Fucou Yişu Havaalanı'na yağmurlu ve rüzgarlı havada inişi sırasında piste çakılmıştı. Kazada uçaktaki 80 yolcudan ikisi hayatının kaybetmişti.

"Baotou Hava Felaketi" olarak adlandırılan diğer kazada ise "5210" sefer sayılı China Eastern Havayolları uçağı, 21 Kasım 2004'te, Pekin aktarmalı Şanghay'a gitmek üzere İç Moğolistan'ın Baotou Erliban Havaalanı'ndan kakışından bir süre sonra havaalanı yakınındaki Nanhay Parkı'ndaki göle çakılmış, kazada uçaktaki 53, yerdeki 2 kişi hayatını kaybetmişti.

EN SON UÇAK KAZASI 2010'DA YAŞANMIŞTI

Çin, havacılık açısından güvenli, uçak kazalarının nadir görüldüğü bir ülke olarak biliniyor.

Sivil Havacılık İdaresi yetkilisi Cu Tao, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çin hava yolu şirketlerinin 100 milyon saatin üzerinde kazasız güvenli uçuş yaptığını bildirmişti.

Ülkede en son 2010'da, Hınan Havayolları'na ait "8387" sayılı yolcu uçağı kuzeydoğudaki Heylongciang eyaletinin Harbin ve Yiçun şehirleri arasında yaptığı seferde sisli havada Yichun Lindu Havaalanı'na inişi sırasında düşmüş, kazada uçaktaki 96 kişiden 44'ü yaşamını yitirmişti.

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