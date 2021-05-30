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Çin, uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi yörüngeye fırlattı

Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi (Gök Gemisi-2) yörüngeye fırlattığı bildirildi.

30 Mayıs 2021 Pazar 10:03
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Çin, uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi yörüngeye fırlattı

Şinhua ajansının haberine göre, Tiencou-2, dün güneydeki Haynan eyaletinde bulunan Vınçang Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Kargo gemisinin 13,5 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu ve 6,8 ton yük taşıyabildiği açıklandı.

Geminin, Tianhe çekirdek modülüne kenetlenerek yakıt ikmali yapacağı ve malzeme yükleyeceği belirtildi.

Çin'in uzay kargo gemisinin, Çangcıng-7Y3 (Uzun Yürüyüş) roketiyle ateşlendiği kaydedildi.

Tiencou-2 misyonunun, Pekin yönetiminin uzay çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Son Güncelleme: 30.05.2021 22:46
Anahtar Kelimeler:
ÇinUzay Kargo GemisiTiencou2
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