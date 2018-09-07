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Çin Uzaya Okyanus Gözlem Uydusu Fırlattı

Çin, okyanus ve iklim değişikliklerini gözlemlemek için Hayyang-1C (HY-1C) uydusunu uzaya fırlattı. 

07 Eylül 2018 Cuma 14:32
Çin Uzaya Okyanus Gözlem Uydusu Fırlattı

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Bilim ve Teknoloji Akademisi tarafından geliştirilen HY-1C uydusu, ülkenin Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March-2C (Uzun Yürüyüş-2C) taşıyıcı roketiyle yörüngesine gönderildi. 
Dünya genelinde okyanusların ekolojik durumu ve sıcaklıkları ile ülke kıyısındaki sular, bölgeler, adalar ve sürdürülebilir okyanus kaynaklarının gözlemlenmesinde kullanılacak uydunun 5 yıl boyunca hizmet sağlayacağı kaydedildi.
HY-1C’nin okyanusların rengini ve yüzey sıcaklıklarını etkileyebilen klorofil ile bazı organik maddelerin yanı sıra okyanuslarda meydana gelen doğa olayları hakkında bilgi toplayacağı belirtildi.
Çin, okyanus ve deniz gözlem uydularından HY-1A’yı Mayıs 2002’de, HY-1B’yi de Nisan 2007’de fırlatmıştı. HY-1D’nin de gelecek yıl fırlatılması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ÇinUzayHaberUydu
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