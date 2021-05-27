Cin ve ABD ticaret müzakerelerine başladı

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, ikili görüşmede yıl sonu bitecek Faz 1 Ticaret anlaşmasını ele aldı.

Çin Ticaret Bakanlığı görüşmeyi pragmatik ve yapıcı olarak nitelendirdi.

200 milyar dolarlık ithalat taahhüdü

ABD Ticaret Temsilcisi ise Çin ile yaşadıkları sınamaların fazla olduğunu yineledi. "Faz 1 Ticaret Anlaşması" 2020'nin Ocak ayında Trump döneminde imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre Çin, ABD'den 200 milyar dolarlık ithalat yapmayı taahhüt etti.

Anlaşma ile ticaret savaşlarına son

Pekin yönetimi ise bu taahhüttün yalnızca yüzde 60'lık kısmını gerçekleştirdi. Anlaşmanın yıl sonunda bitmesinin ardından yola nasıl devam edileceği ise belirsizliğini koruyor.

Faz 1 Anlaşması Pekin - Washington hattındaki ticaret savaşlarına son vermişti.