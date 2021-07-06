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Çin ve Güney Kore'de şiddetli yağış: Tahliyeler başladı

Çin'de yaşanan sel sebebiyle ülkenin güneybatısındaki Çongçing şehrinde 20 binden fazla kişi tahliye edildi. Güney Kore'deki şiddetli yağışlarda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

06 Temmuz 2021 Salı 14:19
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Çin ve Güney Kore'de şiddetli yağış: Tahliyeler başladı

Çin'de yerel basında yer alan haberlere göre, Çongçing'de şiddetli yağmurlar nehirlerin taşmasına sebep oldu.

Yerel yönetim, Çongçing'deki 6 nehirde yoğun yağışlar nedeniyle su seviyelerinin uyarı seviyesinin üzerine çıktığını açıkladı.

Ayrıca bu şehirdeki 20 binden fazla kişi tahliye edildi.

Alçak bölgelerde can kaybı yok

Sel uyarılarının ardından tahliye edilen nehir kenarı ve alçak bölgelerde can kaybı yaşanmadı.

Çin'in Ulusal Meteoroloji Merkezi, bugün ve yarın şiddetli yağmur ve fırtınaların Ciangsu, Anhui, Hınan, Hubey, Şaanşi, Çongçing, Sıçuan, Haynan, Cilin, İç Moğolistan, Yunnan, Guangdong ve Fucian'ı vuracağını söyledi.

Güney Kore'de iki kişi hayatını kaybetti, 120 kişi tahliye edildi

Diğer yandan Güney Kore'nin güneyinde şiddetli yağışlar sebebiyle iki kişi hayatını kaybetti, 120 kişi tahliye edildi.

Yerel basındaki haberlerde, şiddetli yağışlar ev ve tarım arazilerini sular altında bıraktı, elektrik hizmetleri ve tren seferlerini aksattı.

12 yol kapatıldı

Ülkenin güneyindeki Gangjin ve Jindo ilçelerinde halk toplum merkezlerine ve spor salonlarına sığındı. Bölgede birçok ev ve dükkan ile 7 bin 500 hektardan fazla tarım arazisi sular altında kaldı.

Sağanak yağışların toprak kaymaları ve su baskınlarını tetiklemesi ihtimali nedeniyle 12 yol kapatıldı.

11 uçuş durduruldu

Kore Demiryolları Şirketi (Korail), sağanak yağışın Suncheon ve Gwangju-Songjeong rotasını kullanan tüm tren seferlerini aksattığını, ancak öğleden sonra trenlerin kısmen yeniden faaliyete geçtiğini söyledi, Gyeongjeon hattında ise tren seferlerinin bir sonraki duyuruya kadar güvenlik endişeleri nedeniyle askıya alınacağını bildirdi.

Toplam 10 milli parkta 287 yürüyüş parkuru güvenlik gerekçesiyle kapatılırken 24 güzergahta kırk feribotun yanı sıra Gimpo, Ulsan ve Yeosu'dan kalkan 11 uçuş durduruldu.

Bölgede ve güneydeki tatil adası Jeju'da bugün şiddetli yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 06.07.2021 16:27
Anahtar Kelimeler:
ÇinGüney Koreşiddetli Yağış
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