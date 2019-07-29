Çin, yeniden kullanılabilir roket geliştirmeye hazırlanıyor

Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin haberine göre, Çinli bilim adamları, roketlerin fırlatıldıktan sonra yere tekrar zarar görmeden inmelerini sağlamak için önemli bir basamak olarak görülen "yönlendirici kanat" teknolojisini test etti.

Söz konusu kanatla ilk denemeyi, Çin uzay programının ana yüklenicilerinden China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC), "Long March 2C" roketini cuma günü Guicou eyaletinden fırlatarak yaptı.

Eyalete bağlı Miao Özerk İli'ne enkazı düşen rokette, ızgara şeklinde geliştirilen kanatların ilk testinde başarılı olduğu bildirildi.

KANATLAR ROKETİN YÖNLENDİRİLMESİNİ SAĞLIYOR

Kanatlar, roketin ateşleyicilerinin dış yüzeyinde fırlatma esnasında kapalı halde bulunuyor. Uydu ve benzeri teknolojilerin uzaya fırlatılmasından sonra roketin yere düşüşü sırasında açılan kanatlar, roketin yönlendirilmesini sağlıyor.

Izgara kanat teknolojisinin gelişiminin tamamlanması durumunda hem roket fırlatma maliyetini düşüreceği hem de roketin düştüğü yerde bulunan halkın zarar görmesini engelleyeceği belirtiliyor.

Söz konusu teknoloji, ilk olarak ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX tarafından geliştirilmişti. SpaceX mayısta Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu uzaya göndermişti. Görevin ardından dünyaya düşen roketlerden ikisi, güvenli şekilde önceden belirlenen noktalara dikey iniş yapmıştı.