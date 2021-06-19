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Cinayeti akıllı saat çözdü

19 Haziran 2021 Cumartesi 17:12
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Cinayeti akıllı saat çözdü

Yunanistan’da evinde öldürülen 20 yaşındaki Karolain Anagnostopulu’nun katili yaklaşık 40 gün sonra yakalandı. 11 aylık bebeğinin yanında ölü bulunan Karolain’in katilinin sanıldığı gibi soyguncular değil, pilot olan eşi Babis Anagnostopulos olduğu ortaya çıktı. Katil kocayı, Karolain’in akıllı saat ele verdi.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Glika Nera (Tatlı Sular) kasabasındaki villada yaşanan cinayet günlerdir kamuoyunu meşgul ediyordu. Karolain Anagnostopulu (20) ile helikopter pilotu Babis Anagnostopulos (32) 4 yıl önce Alonisos adasında tanışmış ve 2 yıl önce evlenmişlerdi. Çevresinde çok mutlu bir aile olarak bilinen çiftin, geçen yıl da bir kız çocuğu olmuştu. Çiftin 11 Mayıs’ta villasından gelen gürültü üzerine olay yerine gelen polis, önce bahçede ağaca asılmış bir köpeğin cesedi ile karşılaştı.

BEBEĞİ YANINDA AĞLIYORDU

Babis, giriş katında ayakları bağlı, yarı baygın halde yatıyordu. Polis, üst kata çıktığında ise elleri kolları bağlı Karolain’in cansız bedenini ve yanında ağlayan bebeğini buldu. Eşinin cenazesinde ağlayarak sinir krizleri geçiren Babis ifadesinde, “Alt katta kanepede uyumuştum. Sabah eve silahlı 2 kişinin girdiğini gördüm. Beni yere yatırıp bağlayıp üst kata çıktılar. Karolain bağırıp, direniyordu. Bir süre sonra sesler kesildi. Soyguncular eşimi boğup öldürdü. Evdeki 10 bin Euro’yu ve ziynet eşyalarını alıp kaçtılar” dedi.

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

 

Yaklaşık 2 hafta soyguncuları arayan polis, “Çift sık sık kavga ediyordu. Karolain boşanmak istiyordu. Kocasının şiddet uyguladığını söylüyordu” şeklindeki bir ihbar üzerine Babis’i yakın takibe aldı. Geçtiğimiz günlerde de, Karolain’in bileğindeki akıllı saatin belleğinden, genç kadının kalp atışlarının, kocasının eve soyguncuların girdiğini söylediğinden 2 saat önce durduğu tespit edildi. Ayrıca, Babis Anagnostopulos’un cep telefonundaki sinyaller de katilin, “Soyguncular ellerimi ayaklarımı bağladılar” dediği saatlerde, villanın içinde dolaştığını gösterdi. Katil koca “Karolain evden ayrılmak, boşanmak istiyordu. O gün de yine kavga ettik. Karolain’in ağzına bir tişört sıkıştırdım ve boğdum. Sonra da cinayete soygun süsü verdim. Eşimin ellerini ayaklarını bağladım ve köpeği öldürüp, ağaca astım” diyerek suçunu itiraf etti.

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Yunanistan
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