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Çin'de 14 işçi tünelde kayboldu

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Çin'de inşa edilen bir tünelde yaşanan su baskınında 14 inşaat işçisi kayboldu. Kurtarma ekipleri inşaat işçilerini bulmak için çalışıyor.

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:10
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Çin'de 14 işçi tünelde kayboldu

Çin’in Zhuhai şehri acil durum yönetim departmanı,  kurtarma ekiplerinin selden bu yana kayıp işçilerle iletişim kuramadıklarını açıkladı.

Kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Arama-kurtarma çalışmalarına 1000'den fazla işçi, 22 itfaiye aracı ve beş pompalama aracı, Guangdong eyaletindeki çevre şehirlerden gönderilen arama ve kurtarma ekipleri katılıyor.

Tünelde meydana gelen su baskınının nedeni araştırılıyor.

Bölgede Mart ayında tünelin başka bir bölümünde bir duvarın çökmesi sonucu düşen taşların altında kalan 2 işçi yaşamını yitirmişti.

Son Güncelleme: 15.07.2021 16:25
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Çin14 Işçi Tünelde
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