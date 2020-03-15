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Çin’de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi geliştirildi

Çin’de bir firmanın 15 dakikada sonuç veren yeni koronavirüs test kitleri ürettiği belirtildi.

15 Mart 2020 Pazar 13:06
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Çin’de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi geliştirildi

Çin’de bir firmanın 15 dakikada sonuç veren yeni koronavirüs test kitleri ürettiği belirtildi.

Çin’in Hefei eyaletinde bir şirket 15 dakika içinde sonuç veren bir koronavirüs test çubuğu geliştirdi. 

Haberi resmi Twitter hesabından da duyuran Çin’in Ankara Büyükelçiliği"15 dakika! Hefei, Çin’de bir firma 15 dakikada sonuç veren yeni koronavirüs test kitleri üretti" ifadelerini kullandı. Büyükelçilik, '#UnitedWeStand' (birlikte ayaktayız) ve '#unityisstrenghth' (birlik güç demektir) etiketlerini kullandı.

Xinhua haber ajansının aktardığına göre, şekil olarak hamilelik testlerine benzeyen test çubuklarının bir bölmesine parmaktan alınan birkaç damla kan damlatılıyor, test çubuğunun diğer ucundaki göstergede sonucun pozitif veya negatif olduğuna ilişkin bir çizgi beliriyor.

Klinik testlerde koronavirüs test çubuğunun doğruluğunun teyit edildiği de belirtildi. Şirket, yakın bir dönemde testlerin Çin pazarında olacağı bilgisini veriyor.

Anahtar Kelimeler:
ÇinKoronavirüsKORONA
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YORUM 2020-03-15 13:30:54

Tamamdır. Hedefe ulaşıldı. Çin 2 taraflı karlı. 1. Emekli maaşı alan yaşlıların çoğunu temizledi. 2. Test kitini da buldu. Yakında aşıyı da bulacak.

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