Çin’de 36, Güney Kore’de 34 yeni COVID-19 vakası tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 6’sı yurt dışı kaynaklı 36 COVID-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı yeni vakalardan 28'ine Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 2'sine Liaoning eyaletinde rastlandı.

Toplam vaka sayısı ise 84 bin 464'e çıktı. COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Çin'de, COVID-19 tespit edilen 79 bin 30 kişi iyileşti, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı ise 800.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21'i yurt dışı irtibatlı 34 COVID-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 423'e yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar COVID-19 testi pozitif çıkan 13 bin 352 kişi iyileşti.

Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenin olmadığı ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 301.