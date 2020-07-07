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Çin’de 8, Güney Kore’de 44 yeni vaka

Asya ülkelerinden Çin’de 8, Güney Kore’de 44 yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası saptandı.

07 Temmuz 2020 Salı 11:38
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Çin’de 8, Güney Kore’de 44 yeni vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni vakanın tespit edildiği ve yeni can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Açıklamada, Liaoning, Sıçuang eyaletleriyle Şanghay’da ikişer, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde ve Guangdong eyaletinde ise birer vaka saptandığı belirtildi.
Salgının başından bu yana 83 bin 565 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 78 bin 528 kişi iyileşti.

Yaklaşık 11 milyon öğrenci COVID-19 gölgesinde üniversite sınavına giriyor

Diğer yandan geçen ay ikinci COVID-19 dalgası endişelerinin yaşandığı ülkede bugün yaklaşık 11 milyon öğrenci salgının gölgesinde üniversite sınavı (Gao Kao) için sıralara oturdu.

Ülke genelinde yapılan sınav için 7 binden fazla sınav merkezi kuruldu. Bu merkezlerde sınav gözetmenleri geçen yıldan farklı olarak bu yıl sadece öğrencilerin davranışlarını değil ateş ve öksürük gibi Kovid-19 semptomu gösterip göstermediğini takip edecek.

Yüksek risk bölgelerinden gelen öğrencilerin maske takma zorunluluğu bulunuyor. Ülkede Gao Kao sonuçları, üniversiteye girmek için tek geçerli kriter olarak kabul ediliyor.

Çin, geçen ayın başında ülkedeki öğrencilerin yüzde 71’inin COVID-19 önlemleri altında ders başı yaptığını açıklamıştı.

Güney Kore’de vaka sayısı 11 bin 914’e yükseldi

Diğer yandan Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada ise ülkede 24’ü yurt dışı kaynaklı 44 vaka saptandı, bir yeni can kaybı bildirildi.

Kentlerden Seul’de 3, Daegu’da 1, Incheon’da 2, Gwangju’da 6, Daejeon’da 2 vaka görülürken, eyaletlerden Gyeonggi’de 13, Jeon-buk’da 1 vaka saptandı. 16 vaka ise sınır geçişlerinde tespit edildi.

Ülkede COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 285’e, toplam vaka sayısı 11 bin 914’e ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
ÇinGüney KoreKoronavirüsCovid19
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