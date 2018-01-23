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Çin’de binada yangın 4 can aldı

Çin’in kuzeybatısında 5 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

23 Ocak 2018 Salı 13:11
Çin’de binada yangın 4 can aldı
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Çin’in kuzeybatısında 5 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Şinhua ajansı, ülkenin Şanşi eyaletinin başkenti Şian’a bağlı Yenta bölgesindeki bir binada çıkan yangında 19 kişinin mahsur kaldığını yazdı.

Haberde, olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin mahsur kalanlardan 4’ünün cansız bedenine ulaştığı belirtildi.

Kalan 15 kişiden 2’sinin sağ olarak kurtarıldığı, yaralı 13 kişinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Yangına birinci katta bulunan elektrikli bisikletin neden olduğu tahmin edilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
 

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