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Çin’de bir kişi fil saldırısında hayatını kaybetti

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:48
Çin’de bir kişi fil saldırısında hayatını kaybetti
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Çin’in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde Asya filinin saldırısında bir kişinin öldüğü bildirildi.

Şinhua’da yer alan habere göre, eyaletin Şişuangbanna özerk vilayetinde ormanlık alanda motosikletiyle işine giden bir kişi Asya filinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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Yetkililer, bölgede yaşayanları fillere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Söz konusu türden saldırıların sıklıkla yaşandığı Yünnan eyaletinin birçok bölgesinde halka özel sigorta yaptırılıyor. Yerel hükümet, uygulama kapsamında prim ödüyor. Sigorta şirketleri ise vahşi hayvanların saldırısı sonucu mağdur olanlara veya ailelerine tazminat vermeyi taahhüt ediyor.

Ülkede yüksek devlet koruması altına alınan, 3 ila 5 ton ağırlığında olan Asya fillerinin 300 civarında kaldığı sanılıyor. Bu hayvanların büyük bölümü Yünnan eyaletinde bulunuyor.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
ÇinFilHaber
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