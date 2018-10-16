Çin’de bozuk aşı skandalı: Firmaya 1,3 milyar dolar ceza

Çin'de, önceki aylarda ortaya çıkarılan bozuk aşı skandalında aşıları üreten firmaya 9,1 milyar yuan (yaklaşık 1,3 milyar dolar) ceza verildi.

“China Daily” gazetesinin haberine göre, Ulusal İlaç ve Gıda Denetim İdaresi ile Cilin Eyalet İlaç ve Gıda Denetim İdaresince, Cilin eyaleti merkezli Çangçun Çangşıng Life Sciences Ltd. adlı şirkete 1,3 milyar dolar ceza kesilerek, şirketin bozuk ilaçların satışından elde ettiği gelirlere de el konulacağı bildirildi.

Bunun yanısıra 14 şirket yetkilisi ve bozuk aşı skandalında doğrudan sorumluluğu bulunan kişilerin ilaç üretim sektörüne girişinin yasaklandığı belirtilerek, skandalda doğrudan sorumluluğu bulunan şüphelilerin cezalandırılacağı kaydedildi.

Ülkede temmuz ayı sonunda, Çin’in iki büyük aşı üretici şirketinden biri olduğu belirtilen Cilin eyaleti merkezli Çangçun Çangşıng Life Sciences Ltd’nin kuduz aşıları ile difteri, tetanos ve boğmacadan koruyan karma aşı DTaP’yi düşük standartta ürettiği, tarihi geçmiş aşı sıvılarını kullandığı ortaya çıkmıştı.

Üretim bilgi kayıtlarında sahtecilik yaptığı kaydedilen şirketin, aşı üretimini durdurması ve kuduz aşılarını toplatması istenmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Çin'de tepki çeken olaya yönelik yürütülen soruşturmada şirketin, 113 bin kuduz aşısının üretim tarihini sistematik olarak yanlış tuttuğu açığa çıkarılmış, ayrıca 252 bin 600 difteri, tetanos ve boğmacaya karşı kullanılan karma aşı DTaP’yi de düşük standartta ürettiği kaydedilmişti.

Öte yandan, şirkete yapılan soruşturma çerçevesinde üst düzey yöneticiler dahil 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Daimi Komitesinin ağustos ayında konuyla alakalı yaptığı bir toplantıda, dönemin Cilin Eyaleti Vali Yardımcısı Cin Yühui’nin görevinden alınmış ve Çangçun Belediye Başkanı Liu Çanglong dahil bazı yetkililerin de istifası istenmişti.

Eski Cilin Vali Yardımcısı Cin, Çangşıng Life Sciencies’in merkezinin olduğu Cilin eyaletinde geçen yıl nisan ayından bu yana gıda ve ilaç idaresinin denetimini yürütüyordu.

AA