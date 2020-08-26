Çin’de doğan çift başlı buzağı görenleri şaşkına çevirdi

Çin’in güneydoğusunda bir köyde doğan çift başlı buzağı bölge halkının ilgi odağı haline geldi.

Daily Mail’in haberine göre Guizhou eyaletinde iki başı, iki kulağı, iki ağzı ve 4 gözü olan buzağı, 15 Ağustos’ta 7 saatlik bir doğum sürecinin ardından dünyaya gözlerini açtı.

Buzağının doğumdan bir gün sonra çekilen görüntülerde yerde uzanmış halde yattığı görüldü.

Hayvanların sahibi olan Zhang isimli kadın, Çin video yayın platformu Pear Video’ya yaptığı açıklamada, yavrunun ayağa kalkmakta zorlandığını ancak iki ağzından da süt içebildiğini söyledi.

İki başlı yavruyu ilk gördüğünde dehşete kapıldığını anlatan Zhang, “Yaşım 70’i geçti ama hayatımda hiçbir böyle bir inek yavrusu görmedim” dedi.

Sıradışı doğumun duyulmasının ardından köyden birçok kişi yavruyu görmek için Zhang’ın evine akın etti.

Haberlere inanmadığı için yavruyu gelip görmek istediğini ifade eden bir komşu, “Evet şimdi kendi gözlerimle görüyorum ve doğru olduğunu biliyorum” diye konuştu.

Yavruyu inceleyen bir uzmansa, sağlık durumu iyi giden çift başlı buzağının tek bir soluk borusunun olduğunu ve ileride 4 boynuz çıkarabileceğini belirtti.

Tıpta birden fazla başa sahip canlılar için “polisefali” ifadesi kullanılırken, haberde bu çift başlı buzağının annesinin döl yatağındayken genetik bir mutasyondan etkilenmiş olduğuna inanıldığı kaydedildi.