Çin’de Hagupit tayfunu etkili oluyor

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Cıciang ve Fucien eyaletleriyle Şanghay kentinde etkili olan Hagupit tayfunu nedeniyle alarm seviyesi "sarı"dan en yüksek 2'nci seviye olan "turuncu"ya yükseltildi.

Saatte 90 kilometre hızla esen rüzgarlara ve sağanağa yol açan tayfun nedeniyle Cıciang'da 381 bin 375 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Ayrıca Fucien’de tren seferleri ve inşaat faaliyetleri durduruldu. Balıkçı tekneleri kıyıya çekildi.

Tayfunun gün içinde Şanghay’da sağanağa neden olması bekleniyor.

Ülkede geçen seneden farklı olarak bu yıl tayfun ve sağanaklardan ötürü sellerin etkisi daha fazla hissediliyor. Ülkenin en büyük nehri Yangzı üzerine inşa edilen Üç Geçit Barajı başta olmak üzere doluluk seviyesine ulaşan barajlarda tahliye kapakları açılıyor.

Çin'de hazirandan bu yana meydana gelen sellerde 141 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu.

Seller nedeniyle 24 eyalette 2 milyon kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Su taşkınlarının 7 milyar dolar zarara yol açtığı tahmin ediliyor.