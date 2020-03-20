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Çin’de hayat yeniden normale dönüyor

Çinli yetkililer, coronavirüsü ilk duyuran ve hayatını kaybeden Doktor Li’nin ailesinden özür diledi

20 Mart 2020 Cuma 13:48
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Çin’de hayat yeniden normale dönüyor

Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu, Wuhan polisinin, COVID-19 salgını tehlikesine dikkat çeken ve şubatta virüsten hayatını kaybeden Doktor Li Wenliang hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı geri çekti.

Yeni tip coronavirüs (COVID-19) salgınına ilk kez dikkati çeken ve daha sonra sosyal medyada “Dedikodu yaymak” suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Çinli Doktor Lin Wenliang’ın ölümünün ardından Çinli yetkililer ailesinden özür diledi.

Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu, Vuhan polisinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Doktor Li hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı geri çektiğini duyurdu. Li’nin ailesinden konuyla ilgili resmen özür dilendiği ve soruşturmayı yürüten 2 polis memuruna disiplin cezaları verildiği ifade edildi.Polisin Aralık 2019’da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Wenliang, 6 Şubat’ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Çin Yüksek Mahkemesi de olay üzerine polisi eleştirmişti.
Lİ, VİRÜS NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Polisin Aralık 2019’da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Wenliang, 6 Şubat’ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Çin Yüksek Mahkemesi de olay üzerine polisi eleştirmişti.
14 GÜN BOYUNCA YENİ VAKAYA RASTLANMAZSA KARANTİNA KALDIRILACAK
Öte yandan Çin, Hubey eyaletinde bazı seyahat kısıtlamalarını hafifletti. Vuhan’ın hala giriş çıkışlara kapalı olduğu, 14 gün boyunca şehirde yeni vakaya rastlanmaması halinde karantinanın kaldırılacağı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
ÇinKoronavirüsCoronavirüs
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