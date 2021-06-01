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Çin'de ilk kez insanda H10N3 türü kuş gribine rastlandı

Çin'de yüksek ateş ve diğer bazı belirtilerle hastaneye kaldırılan bir kişiye H10N3 kuş gribi tanısı konuldu. Hastanın H10N3 türü ile enfekte olan ilk insan olduğu belirtildi.

01 Haziran 2021 Salı 11:23
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Çin'de ilk kez insanda H10N3 türü kuş gribine rastlandı

Corona virüsün çıkış noktası olarak bilinen Çin'de bu kez de ilk kez bir insanda kuş gribinin H10N3 türü tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bir kişinin kuş gribinin H10N3 türü ile enfekte olduğu bildirildi.

ÇİN'DE BİR İLK
 

Söz konusu vakanın, "ilk insan enfeksiyonu" olduğu ifade edildi.

Zhenjiang kentinde yaşayan 41 yaşındaki bir adamın ateş ve diğer semptomlar ile 28 Nisan'da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

NASIL BULAŞIYOR?

Hastaya 28 Mayıs'ta H10N3 kuş gribi virüsü teşhisi konulduğu ifade edilirken, virüsün nasıl bulaştığına dair ayrıntı verilmedi.

Son Güncelleme: 01.06.2021 16:33
Anahtar Kelimeler:
ÇinKuş Gribi
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