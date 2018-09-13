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Çin’de kalabalığın üzerine araç sürüldü: 11 ölü

Çin'in Hunan eyaletinde sabıkalı bir sürücünün aracıyla ilçe meydanındaki kalabalığın arasına dalması sonucu ölenlerin sayısı 11’e yükseldi.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:03
Çin’de kalabalığın üzerine araç sürüldü: 11 ölü

Hıngyang yerel hükümetinden yapılan açıklamada, dün Hıngdong ilçesinde 54 yaşındaki Yang Zanyun'un SUV tipi aracıyla şehir meydanındaki kalabalığın arasına dalması sonucu ölenlerin sayısının 11’e yükseldiği, 44 yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Sürücünün, kalabalığın üzerine sürdüğü aracından inip meydandakilere kama ve kürekle saldırdığı kaydedildi.

Suç dosyası kabarık olan Yang'ın geçmişte uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kundaklama ve saldırıdan hüküm giyerek cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

Yerel hükümetin açıklamasında olay "kasten ve toplumdan intikam alma psikolojisiyle düzenlenmiş bir eylem" olarak nitelendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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ÇinHunan EyaletiSoruşturmaHaber
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