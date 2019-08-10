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Çin’de Lekima tayfunu için kırmızı alarm

Çin’in doğusunu bugün etkisi altına alması beklenen Lekima (Lıcima) Tayfunu nedeniyle kırmızı alarm verildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:31
Çin’de Lekima tayfunu için kırmızı alarm

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinden başlayarak civar bölgelerde etkili olacağı tahmin edilen Lekima Tayfunu için kırmızı alarm verildiğini duyurdu.

Bu yılın 9’uncu tayfunu olan ve daha önce saatte 209 kilometre hıza çıkan Lekima’nın Cıciang’a ulaştıktan sonra hızının azalacağı ve saatte 130 kilometre hızla ülkenin iç kesimlerine doğru kuzeybatı istikametinde ilerleyeceği ifade edildi.

Çin’de meteorolojik uyarı sisteminde kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere dört farklı uyarı bulunuyor.

DB/TAK

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Son Güncelleme: 10.08.2019 10:00
Anahtar Kelimeler:
Lekima TayfunuÇin
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