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Çin’de ortaya çıkan yeni virüs 35 kişide tespit edildi

Bilim insanları Çin’in doğusunda hayvandan insana bulaştığı düşünülen ve şimdiye kadar en az 35 kişide tespit edilen yeni bir virüsü takip ediyor.

11 Ağustos 2022 Perşembe 12:10
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Çin’de ortaya çıkan yeni virüs 35 kişide tespit edildi


BBC Türkçe Haber Servisinde yer alan habere göre Langya (LayV) isimli henipavirüs, Çin’in Şantung ve Henan eyaletlerinde 35 kişide tespit edildi.

Virüsün semptomları arasında ateş, yorgunluk ve öksürük olduğu bildirildi.
35 kişinin virüsü hayvanlardan kaptığı düşünülüyor. Uzmanlar şimdilik virüsün insanlar arasında yayıldığına dair herhangi bir kanıt olmadığını söylüyor.

Hakkında ilk bulguların New England Tıp Dergisi’nde yayımlandığı virüsün en çok kır farelerinde görüldüğü aktarılıyor.
Çin devlet haber kurumu Global Times’a konuşan Singapur’da Duke-NUS Tıp Okulu’nda araştırmacı olan Wang Linfa, virüsün şimdiye kadar ölüme veya ciddi hastalığa yol açtığına dair bir gösterge olmadığını söyledi, “panik olunacak bir durum yok” dedi.

Ancak Wang, doğada bulunan virüslerin insanlara ilk bulaştığı dönemlerde öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini ve bu yüzden dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Uzmanlar, virüsün test edilen sivri farelerinin yüzde 27’sinde, köpeklerin yüzde 5’inde ve keçilerin yüzde 2’sinde tespit edildiğini paylaştı.
Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi pazar günü yaptığı açıklamada LayV virüsünü yakından takip ettiğini belirtti.
-Hayvandan insana bulaşan virüsler sık görülüyor.

LayV, hayvanlardan insanlara bulaşabilen, henipavirüs diye adlandırılan bir virüs türü.
Hayvanlardan insanlara bulaşabilen virüsler aslında çok sık görülüyor. Ancak Covid-19 pandemisinin ardından bu tür virüsler daha çok dikkat çekiyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre bilim insanları insanlarda tespit edilen her dört virüsten üçünün hayvanlardan bulaştığını düşünüyor.

Bu virüslerin bir kısmı insanlarda ölüme yol açabiliyor. Bunların arasında Asya’da aralıklarla görülen Nipah virüsü ve ilk olarak Avustralya’da tespit edilen Hendra virüsü bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, dünyada iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybının etkileri daha çok hissedildikçe buna benzer başka virüslerin de çoğalacağı konusunda uyarıyor.

Son Güncelleme: 11.08.2022 12:13
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