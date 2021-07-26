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Çin’de özel ders vermek yasaklandı: 'Ebeveynlere ve öğrenciye yük, toplumdaki eşitsizliği artırıyor'

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Çin, eğitim sektöründe yaptığı kapsamlı düzenlemeyle birlikte çocuklara temel ders konularında özel ders verilmesini yasakladı. Çin'in düzenlemesinin ardından borsada özel ders şirketlerinin hisseleri sert düştü.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:58
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Çin’de özel ders vermek yasaklandı: 'Ebeveynlere ve öğrenciye yük, toplumdaki eşitsizliği artırıyor'

Çin, eğitimin özel sektör tarafından ele geçirildiğini iddia ederek bu konuda kapsamlı bir reform paketi açıkladı.

Hafta sonu yayınlanan yeni düzenlemelerle birlikte, özel ders veren şirketlerin kâr elde etmesi, sermaye artırması veya halka açılmasını yasaklandı.

Çinli düzenleyiciler, aşırı ders yükünün gençlere eziyet ettiğini, ebeveynlere pahalı ücretler yüklediğini ve toplumdaki eşitsizlikleri artırdığını, bunların da sektöre karşı tepkiye neden olduğunu belirtti.

Çin’den yapılan açıklamada düzenlemenin amacı, 'ödevlerin azaltılması, eğitimin kalitesinin artırılması ve okullar tarafından sağlanan ders sonrası hizmetlerin iyileştirilmesi' olarak açıkladı.

Borsayı etkiledi

Çin’in bu adımı ise Asya borsalarında düşüşü tetikleyen unsurlardan biri oldu.

Kararın ardından Çin’in eğitim sektörü endeksi yüzde 9 geriledi.

Bu adım Çin’in 120 milyar dolar büyüklüğündeki özel ders sektörüne büyük darbe vururken, New Oriental Education & Technology Group ve Koolearn Technology Holding Ltd gibi Hong Kong ve New Yorks borsalarında işlem gören özel ders şirketlerinin hisselerindeki sert düşüşü tetikledi.

Çin’in eğitim teknolojisi sektörü, şirketlerin çocuklarına her türlü avantajı sağlamaya çalışan ebeveynlere hitap etmesi sayesinde ciddi bir büyüme kaydetmişti.

Yabancı yatırım yasaklandı

Kaynakların doğruladığı Cuma günü yayılan hükümet belgesine göre Çin’in eğitime dair politika değişikliği kararı aynı zamanda bu sektöre yabancı yatırımın yapılmasını da yasaklıyor.

Hafta sonu konu ile ilgili açıklama yapan pek çok büyük eğitim şirketi yeni kurallara uyacaklarını ve Komünist Partinin kararlarını destekleyeceklerini belirtti.

Çin’in son dönemde piyasalara ilişkin pek çok alanda sert düzenleyici tedbirler alması dikkat çekiyor.

Araç çağırma uygulaması Didi ve dünya online satış devi Alibaba’ya dönük düzenlemelerin ardından eğitim sektörüne dönük düzenlemelerle birlikte Çin’in piyasalara dönük düzenleme ve denetleme hamlelerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Anahtar Kelimeler:
Çinözel Ders
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