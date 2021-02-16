Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı

Çin’de sahte virüs aşısı yapan çetenin lideri gözaltına alındı

Çin’de, yeni tip koronavirüs için mineral suyu ve salin solüsyonu ile sahte aşı üreten çetenin lideri gözaltına alındı.

16 Şubat 2021 Salı 10:25
385 Okunma
Çin’de sahte virüs aşısı yapan çetenin lideri gözaltına alındı

BBC’nin haberine göre, 58 binden fazla sahte karışım hazırlayan çete, bu karışımları Kovid-19 aşılarının gerçek ambalajlarına uygun olarak paketleyip sattı.

Çetenin sahte aşıyı mineral suyu ve daha çok eczacılıkta burun damlaları için kullanılan salin solüsyonundan elde ettiği belirtilirken Kong isimli çete liderinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kong ve çetesinin sahte aşı satışından 2,78 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

Çin’de 2020 yılının son günlerinden itibaren bugüne kadar, sahte aşı yapmakla suçlanan 70 kişi tutuklandı.

Öte yandan, Kovid-19 aşısının sağlık çalışanları arasında bile gönüllülük esasına dayandığı 1,4 milyar nüfuslu Çin'de şimdiye kadar 40 milyon kişiye aşısı yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Başbakanı Johnson’tan DSÖ’ye ‘şeffaflık’ çağrısı
İngiltere Başbakanı Johnson’tan DSÖ’ye ‘şeffaflık’ çağrısı
ABD'de kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor: 11 ölü
ABD'de kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor: 11 ölü
Salgınla mücadelede son 24 saat
Salgınla mücadelede son 24 saat
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim