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Çin’de ŞİÖ Zirvesi’nin ardından

Şi, çeşitli uluslararası ve bölgesel sıcak konular ile dünya ekonomisinin iyileşmesi sürecinde karmaşayla yüzleşen ülkelerin, kimsenin tek başına baş edemeyeceği çok sayıda ortak tehdit ve meydan okuma ile karşılaştığını belirtti.

10 Haziran 2018 Pazar 17:06
Çin’de ŞİÖ Zirvesi’nin ardından

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Tüm tarafların Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) kurallarının ve gücünün etkinliğini ve otoritesi ile açık, kapsayıcı, şeffaf, ayrımcılık olmayan, kurala dayalı çok taraflı ticaret sistemini devam ettireceğini ve ticari korumacılığın her türüne karşı çıkacağını belirtiyoruz" dedi.

Çin’in dönem başkanlığında ülkenin Şandong eyaletine bağlı Çingdao kentinde düzenlenen 18. ŞİÖ Zirvesi kapsamında gazetecilere açıklama yapan Çin Devlet Başkanı Şi, “Çok kutuplu ve ekonomik küreselleşmeye doğru giden trend derinleşiyor ve ülkeler daha fazla birbirine bağımlı hale geliyor." diye konuştu.

Şi, çeşitli uluslararası ve bölgesel sıcak konular ile dünya ekonomisinin iyileşmesi sürecinde karmaşayla yüzleşen ülkelerin, kimsenin tek başına baş edemeyeceği çok sayıda ortak tehdit ve meydan okuma ile karşılaştığını belirtti.

Uzun süreli istikrar ve kalkınmanın sadece ortaklıkları derinleştirerek, dayanışma ve koordinasyonu pekiştirerek başarılabileceğine dikkati çekerek Şi, "Güvenliği ŞİÖ’nün sürdürülebilir kalkınması için temel olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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ŞİÖ TİCARİ KORUMACILIĞA KARŞI ÇIKIYOR

Çin lideri Şi, ekonomik küreselleşmenin ve bölgesel entegrasyonun bugünün dünyasının zorlayıcı trendi olduğuna işaret ederek, "Tüm tarafların DTÖ'nün kurallarının ve gücünün etkinliğini ve otoritesini, açık, kapsayıcı, şeffaf, ayrımcılık olmayan, kurala dayalı çok taraflı ticaret sistemini devam ettireceğini ve ticari korumacılığın her türüne karşı çıkacağını belirtiyoruz." dedi.

ŞİÖ’nün uluslararası ilişkileri ve iş birliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şi, "Eşitlik, karşılıklı saygı, temelinde tüm taraflar gözlemci ve diyalog ortağı ülkeler dahil, bölge ülkeleriyle iş birliklerini derinleştirmek için çalışacak." diye konuştu.

Şi, ŞİÖ üyelerinin Birleşmiş Milletler, uluslararası ve bölgesel organizasyonlarla diyalog kuracağını ifade etti. 

KIRGIZİSTAN ŞİÖ BAŞKANLIĞINI DEVRALACAK

Şi öte yandan ŞİÖ’nün başkanlığını Kırgızistan’ın devralması konusunda anlaştıklarını belirterek, tüm tarafların Kırgızistan’ın başkan olarak sorumluluklarını yerine getirmesi ve gelecek yaz düzenlenecek zirvenin başarılı şekilde geçmesi konusunda Kırgız tarafı aktif şekilde destekleyeceğini söyledi.
 

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