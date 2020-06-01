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Çin’de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin’de bugün 16 koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede son 3 haftada en yüksek vaka sayısının bugün tespit edildiği ifade edildi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 20:19
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Çin’de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’de sadece bugün 16 vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Kurulu’ndan (NHC) yapılan açıklamada, tespit edilen 16 vakanın 11’inin Siçuan bölgesinde tespit edildiği aktarıldı.

Bu vakaların tümünün yurt dışı seyahati yapan kişiler oldukları bilgisi paylaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
ÇinKoronavirüsCoronavirüs
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Kibris 2020-06-01 20:48:17

Acin acin hava deniz yollarinida goreceksiniz

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DOGRUCU 2020-06-01 22:47:34 @Kibris

Haklisin valla. KKTC taninmiyor diye, dis dunyayla baglantilarimiz kisitli diye simdiye dek ucuz atlattik ama kapilari limanlari acarsak bu sefer bu kadar sansli olmayabiliriz. Saglik sistemimiz COVID le basedebilecek seviyede degil. Bu salgin artik baslangic seviyesinde degil , bircok ulkede IYICE YAYILMIS durumda , ve hasta sayilari yuksek. Yani kapilari acarsak ulkemize gelme olasilig ESKIYE GORE COK DAHA YUKSEKTIR!! Bu salgini ulkemizde hortlatirsak cok insan olebilir. Biz bir AVrupa ulkesi degiliz. Sansimiz zorlamamaliyiz.

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Ertaç 2020-06-01 23:31:16

Rumlarla nerdeyse barikatta halay çekecek olan vatandaşlarımız,kapıların hala açılmasını istiyormusunuz.

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Dogrucu 2020-06-01 20:26:52

Aman bizde de kapilari acip ikinci bir dalga getrmesinler de sonra ayvayi yeriz.

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