Çin’de üretilen bilgisayar ekipmanlarında casus çip iddiası

Çin’de üretilen bilgisayar donanımlarına casus çipler yerleştirildiği iddia edildi.

Amerikan Bloomberg Haber Ajansı, casus çiplerin ABD’nin teknoloji sırlarını çalmayı amaçladığını ileri sürdü.

Çin’de üretilen bilgisayar donanımlarına minik casus çipleri yerleştirildi.

Bu bilgisayarlar Amerika Birleşik Devletleri’nin iki büyük uluslararası şirketinde ve kamu kurumlarında kullanılıyor.

İddia Bloomberg Haber Ajansı’nın haberinde ortaya atıldı.

Habere göre, Çinliler, bilgisayar donanımlarına yazılımdan daha etkili ve tespiti zor şekilde “gizli bir giriş kapısı” oluşturmayı başardılar.

Çinlilerin bu konuda 3 yıldır sürdürdükleri araştırmalar hala devam ediyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı bilgi merkezleri, CIA’in insansız hava aracı operasyonları ve donanma savaş gemilerinin yerleşik ağları için parçalar üreten Super Micro şirketinin donanımları Çin’de ürettiğine dikkat çekildi.

Casus çiplerin ortaya çıkmasının ardından bu şirket tarafından sağlanan donanımlar güvenlik incelemesinden geçirilmeye başlandı.

(TRT Haber)