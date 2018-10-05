Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93986
ALTIN
238.712
DOLAR
6.1633
STERLİN
8.0555
EURO
7.0866
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi
Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu
Yeni sinek kuşu türü bulundu

Çin’de üretilen bilgisayar ekipmanlarında casus çip iddiası

05 Ekim 2018 Cuma 10:10
Çin’de üretilen bilgisayar ekipmanlarında casus çip iddiası

Çin’de üretilen bilgisayar donanımlarına casus çipler yerleştirildiği iddia edildi.
Amerikan Bloomberg Haber Ajansı, casus çiplerin ABD’nin teknoloji sırlarını çalmayı amaçladığını ileri sürdü.

Çin’de üretilen bilgisayar donanımlarına minik casus çipleri yerleştirildi.

Bu bilgisayarlar Amerika Birleşik Devletleri’nin iki büyük uluslararası şirketinde ve kamu kurumlarında kullanılıyor.

İddia Bloomberg Haber Ajansı’nın haberinde ortaya atıldı.

Habere göre, Çinliler, bilgisayar donanımlarına yazılımdan daha etkili ve tespiti zor şekilde “gizli bir giriş kapısı” oluşturmayı başardılar.

Çinlilerin bu konuda 3 yıldır sürdürdükleri araştırmalar hala devam ediyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı bilgi merkezleri, CIA’in insansız hava aracı operasyonları ve donanma savaş gemilerinin yerleşik ağları için parçalar üreten Super Micro şirketinin donanımları Çin’de ürettiğine dikkat çekildi.

Casus çiplerin ortaya çıkmasının ardından bu şirket tarafından sağlanan donanımlar güvenlik incelemesinden geçirilmeye başlandı.

(TRT Haber)

banner22
Anahtar Kelimeler:
ÇinBilgisayarHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı etten fazla protein içeren hamam böcekli ekmek
Kırmızı etten fazla protein içeren hamam böcekli ekmek
2 yaşındaki çocuk babasının kombine bilet için biriktirdiği 1060 doları evrak imha makinesinde doğradı
2 yaşındaki çocuk babasının kombine bilet için biriktirdiği 1060 doları evrak imha makinesinde doğradı
Havada durdu şahitleri var! Bu fotoğraf uzay istasyonundan
Havada durdu şahitleri var! Bu fotoğraf uzay istasyonundan

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim