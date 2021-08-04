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Çin'de yapay zekalı restoran açıldı: İnsan çalışmıyor

Çin’in Şangay kentinde yemeklerin robotik kollar tarafından hazırlanıp sunulduğu ve yapay zekayla çalışan restoran hizmete açıldı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 08:46
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Çin'de yapay zekalı restoran açıldı: İnsan çalışmıyor

Çin’in Şangay kentinde bulunan Changning ilçesinde yemeklerin robotik kollar tarafından hazırlanıp sunulduğu ve yapay zekayla çalışan restoran hizmete açıldı.

Yaklaşık 130 metrekare alana sahip restoranda 20'den fazla masa bulunurken, banka kartı, karekod ve dijital RMB gibi çeşitli seçeneklerle ödeme yapılabiliyor. Restoranda et yemekleri 8 yuana (1,25 dolar), sebze yemekleri ise sadece 3,5 yuana (0,55 dolar) satılıyor.

Hongqiao Topluluğu sakini MA, "Çok ekonomik, düşük fiyatlı. Noodlelar sadece 11,5 yuan (1,80 dolar) tutuyor ve gerçekten çok lezzetli. En önemlisi de her şey çok hijyenik, çünkü bütün pişirme işi robotlar tarafından gerçekleştiriliyor" dedi.

"ROBOTLAR BENDEN DAHA İYİ YEMEK PİŞİRİYOR”
Hongqiao Topluluğu sakini Yang ise, "Robotlar benden daha iyi yemek pişiriyor. Yemekler çok lezzetli. Gelecekte evde bir robota sahip olmayı isterim" ifadelerini kullandı.

“MALİYETLERİ YÜZDE 50 İLA 80 DAHA DÜŞÜK”
Xi Xiang E-Ticaret Limited Şirketi CEO'su Li Ming, "Yapay zekalı restoran akıllı. Mutfaktaki her şey nesnelerin interneti yoluyla birbirine bağlı. Yemek pişirme süreci otomatik ve dijitalleştirilmiş. Tüm malzemelerin ve tüm pişirme sürecinin izlenmesi mümkün. Günde 800 ila bin kişiye yemek sunabiliriz. Yapay zekalı mutfakların iş gücü maliyetleri, geleneksel mutfaklara göre yüzde 50 ila 80 daha düşük" dedi.

Son Güncelleme: 04.08.2021 16:58
Anahtar Kelimeler:
Yapay ZekaÇin
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