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Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi.

04 Şubat 2020 Salı 11:23
Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

Çin’de virüs taşıdığı şüpheli olanların 23 bin 438’e, müşahede altına alınanların sayısı 171 bin 329’a yükseldi.

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 425’e, 2 bin 788’inin durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438’e çıktı.

Virüs taşıdığı şüpheli olanların sayısının 23 bin 214’e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329’a ulaştı. Toplam taburcu edilen hasta sayısı 632 oldu.

Bununla birlikte Çin anakarası dışında tespit edilen vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 8’e çıktı.

NHC, ayrıca ülkede koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 64 can kaybı yaşandığını, yeni tespit edilen vaka sayısının 3 bin 235 olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte NHC, üldeki can kaybının 414’ünün koronavirüs salgının merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleştiğini, eyaletteki vaka sayısının ise 13 bin 522’ye yükseldiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli” hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin’e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan’dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak’tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin’e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan etmişti.

(BRT/AA)

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ÇinTıpKoronavirüsCanKaybıHaberGündem
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