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Çin’deki koronavirüs salgınında can kaybı 80’e yükseldi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybı 80’e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744’e yükseldi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 09:44
Çin’deki koronavirüs salgınında can kaybı 80’e yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında her eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgeye sıçrayan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80’e çıktı, enfekte kişilerin sayısı da 461’inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744’e ulaştı.

Ayrıca, Hong Kong’da 8, Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka tespit edildi.

Virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfekte kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklandı.

Salgından etkilenenlerden bugüne kadar 51 kişi iyileşerek taburcu edildi.

Salgın nedeniyle Hubey eyaletinde 76, Hınan, Şanghay, Heylongciang ve Hıbey’de birer kişi yaşamını yitirdi.

Salgından etkilenenlerin eyaletlere göre sıralamasında Hubey, bin 423 vakayla başı çekti, başkent Pekin’de 68, Şanghay’da 53 kişinin salgına yakalandığı saptandı.

Diğer yandan, Çin Başbakanı Li Kıçiang liderliğinde toplanan Devlet Konseyince 31 Ocak’ta sona ermesi planlanan Bahar Bayramı tatilinin 3 Şubat’a kadar uzatılacağı, okulların yarıyıl tatilinin uzatılmasına yönelik ayarlamalar yapılacağı açıklandı.

Ülkede insan hareketliliğinin azaltılması için önlemlerin alınması çağrısında bulunulan toplantıda internet üzerinden çalışma modeli gibi tedbirlerin desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Salgın önlemleri sıkılaşıyor

Hubey eyaletinin Vuhan kentinde virüsün tespit edilmesinin ardından eyaletteki bazı şehirlerde toplu ulaşım hizmetleri durduruldu. Toplam nüfusu 150 milyonu bulan Guangdong ve Ciangşi eyaletlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Pekin, Şanghay, Tiencin ve Şian kentlerine uzun yol seferi yapan otobüslerin giriş ve çıkışı yasaklandı.

Hubey Valisi Vang Şiaodong, eyaleti etkisi altına alan salgına ilişkin basın toplantısında, mevcut durumdan dolayı kendisini çok üzgün ve sorumlu hissettiğini söyledi.

Vali Vang, eyalette durumun ciddi olduğunu belirterek, tıbbi malzeme ihtiyacının bulunduğunu dile getirdi.

Ülkede dün yapılan açıklamalarda salgına neden olan koronavirüse karşı aşı geliştirilmeye başlandığı belirtilmişti ancak Ulusal Sağlık Komisyonu, virüsün uzmanlar tarafından tam olarak anlaşılamadığını ve yayılma hızının güçlendiğini kaydederek, salgının bir süre daha süreceğini bildirmişti.

Son günlerde ülkede ciddi şekilde salgın ve ölü sayısı artarken henüz virüse karşı aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının ülkede ne dereceye ulaşacağı ise bilinmiyor. Salgının Vuhan’daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık’ta Vuhan’da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli hastalığın” görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

(BRT/TRT)

Anahtar Kelimeler:
ÇinKoronavirüs
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