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Çin’den ABD’nin Hong Kong yaptırımına misilleme

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam dahil 11 kişiye yönelik yaptırım kararını kınadıklarını ve 11 ABD’li yetkiliye yaptırım uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:01
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Çin’den ABD’nin Hong Kong yaptırımına misilleme

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Hong Konglu yetkililere yaptırım kararıyla açıkça Hong Kong’a karıştığını ve Çin’in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini söyledi.

"ABD ilgili kararıyla uluslararası hukuku ve uluslararası temel normları ciddi şekilde ihlal ediyor. Çin tarafı, bu duruma kesinlikle karşı çıkıyor ve (bu kararı) güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullanan Sözcü Cao, Çin’in de Hong Kong ile alakalı meselelerde kötü şekilde davranan ABD’li yetkililere yaptırım uygulamaya karar verdiğini kaydetti.

Cao, yaptırım uygulanacak kişilerin ABD’li senatörlerden Marco Rubio, Ted Cruz ve İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth başta olmak üzere 11 kişi olduğunu belirtirken, yaptırım kararının kapsamı hakkında bilgi vermedi.

ABD'nin 11 kişiyi yaptırım listesine alması

ABD Hazine Bakanlığından 7 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "Hong Kong'un otonomluğunu baltaladıkları ve Hong Kong halkının ifade ve toplanma özgürlüğünü kısıtladıkları" gerekçesiyle 11 kişinin yaptırım listesine alındığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, Hong Kong'da geçen aylarda yürürlüğe giren yeni güvenlik kanununun, bölgenin yüksek otonomi yapısına zarar verdiği ve insan haklarını ihlal ettiği savunularak, Washington yönetiminin Hong Kong halkının yanında olduğunun altı çizilmişti.

Yaptırım listesinde Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong Polis Gücü Komiseri Chris Tang Ping-keung, Hong Kong'un eski Emniyet Müdürü Stephen Lo Wai-chung ve bazı Hong Konglu üst düzey yöneticiler yer aldığı belirtilirken, yaptırımlar kapsamında söz konusu kişilerin ABD'deki mal varlıklarına el koyulmuş, ABD'dekilerin de bu kişilerle iş yapması yasaklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
ÇinABD
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