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Çin’den Güney Kıbrıs’a Üçüncü Tıbbi Yardım Geliyor

Çin’den Güney Kıbrıs’a üçüncü kez tıbbi yardım yapılacağı ve yardımın, bu hafta içi gönderileceği bildirildi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 12:19
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Çin’den Güney Kıbrıs’a Üçüncü Tıbbi Yardım Geliyor

Çin’den Güney Kıbrıs’a üçüncü kez tıbbi yardım yapılacağı ve yardımın, bu hafta içi gönderileceği bildirildi.

Politis gazetesi, Çin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, yardımın charter uçuş ile getirileceğinin ve içerisinde 5 bin adet tıbbi koruyucu giysi, 417 test kiti, 10 bin adet N95 maske ve 50 bin cerrahi maske olacağının kaydedildiğini yazdı.

Haberde, Rum Dışişleri Bakanlığı’nda bugün, ikinci tıbbi yardım paketinin teslim alınma töreni yapılacağı da kaydedildi.

LONDRA’DAN İLK ÖĞRENCİ GRUBU YARIN GÜNEY KIBRIS’A GETİRİLİYOR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Londra’dan ilk öğrenci grubunun, yarın yapılacak uçuşla Güney Kıbrıs’a getirileceğini yazdı.

Gazete, bu öğrencilerin, doktor muayenesinde hassas gruba dahil olduğu tespit edilen öğrenciler olduğunu ve hafta sonuna kadar, hassas gruba dahil olan öğrencilerin getirilmesine devam edileceğini kaydetti.

Haberde, korona virüsü tedbirleri kapsamında, öğrencilerin uçaklara 120’şerli gruplar halinde yerleştirileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
ÇinGüney KıbrısKoronavirüsTıbbi Yardım
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