Çin’den korkutan hamle: Nükleer savaş başlığı ile vuracaklar

Çin ordusunun önceki günlerde uzun menzilli bir füze sistemini test ettiği ortaya çıktı… 1982 yılından beri basılan ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Times’a konuşan Pentagon yetkilileri, “Çin, denizaltından fırlatılan uzun mesafeli füze denemesini gerçekleştirdi. Nükleer savaş başlığına sahip bu füze ABD’yi vurabilir” açıklamasını yaptı.

Çin’in JL-3 isimli yeni füzesini Pazar günü ülkenin kuzey sahilinde tes ettiği belirtildi. İsmini açıklamak istemeyen iki yetkili füzelerin Bohai Denizi’nde kullanıldığını açıkladı. Yetkililer füzelerin ABD istihbaratına ait uydular aracılığıyla takip edildiğini açıklarken test atışının başarılı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Pentagon sözcüsü Yarbay David W. Eastburn konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.