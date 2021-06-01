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Çin'den sesten 30 kat hızlı uçak

Çin Bilimler Akademisi'nden Han Guilai, sesten 30 kat hızlı uçuş simülasyonu yapılacak rüzgar tünellerinin çok kısa bir zamanda hazır olacağını söyledi. Savaş uçakları Çin’i, batının bu alanda 20-30 yıl önüne geçirecek.

01 Haziran 2021 Salı 13:46
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Çin'den sesten 30 kat hızlı uçak

Rüzgar tüneli hipersonik yarışta 'Çin'i onlarca yıl ileriye taşıyacak'

Çin'in ses hızının 30 katı hızda uçuşu simüle edebilen dünyanın en hızlı hipersonik rüzgar tüneli çok yakında hazır olacak.

Çin Bilimler Akademisi'ndeki Yüksek Sıcaklıktaki Gaz Dinamikleri Devlet Laboratuvarı'nda çalışan araştırmacı Han Guila, Pekin'in Huairou bölgesindeki JF-22 rüzgar tünelinin ses hızının 30 katına kadar uçuşları simüle edebildiğini söyledi.

JF-22 tarafından üretilen güç, ABD'deki Hoover Barajı'ndan yedi kat daha fazla.

Çin dünyadaki güç dengesini alt üst edecek

Han Guila, Çin'i hipersonik teknolojide dünyanın geri kalanından onlarca yıl ileriye taşıyacağını söyledi.

Pekin’in bu tesis ile batıya 20 ila 30 yıl fark atması bekleniyor.

Şu anda dünyada bulunan hiçbir savaş uçağının bu hıza ulaşması mümkün değil.

Son Güncelleme: 01.06.2021 16:35
Anahtar Kelimeler:
Çin
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