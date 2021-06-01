Çin'den sesten 30 kat hızlı uçak

Rüzgar tüneli hipersonik yarışta 'Çin'i onlarca yıl ileriye taşıyacak'

Çin'in ses hızının 30 katı hızda uçuşu simüle edebilen dünyanın en hızlı hipersonik rüzgar tüneli çok yakında hazır olacak.

Çin Bilimler Akademisi'ndeki Yüksek Sıcaklıktaki Gaz Dinamikleri Devlet Laboratuvarı'nda çalışan araştırmacı Han Guila, Pekin'in Huairou bölgesindeki JF-22 rüzgar tünelinin ses hızının 30 katına kadar uçuşları simüle edebildiğini söyledi.

JF-22 tarafından üretilen güç, ABD'deki Hoover Barajı'ndan yedi kat daha fazla.

Çin dünyadaki güç dengesini alt üst edecek

Han Guila, Çin'i hipersonik teknolojide dünyanın geri kalanından onlarca yıl ileriye taşıyacağını söyledi.

Pekin’in bu tesis ile batıya 20 ila 30 yıl fark atması bekleniyor.

Şu anda dünyada bulunan hiçbir savaş uçağının bu hıza ulaşması mümkün değil.