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Çin’in diplomat pandaları Endonezya’da

Çin'in 60 yıldır uyguladığı "panda diplomasisi" çerçevesinde hediye ettiği 2 panda Endonezya'ya ulaştı, bakımı için 4,5 milyon dolar harcanan pandalara 2 veteriner ve 8 bakıcı tutuldu...

28 Eylül 2017 Perşembe 09:39
Çin’in diplomat pandaları Endonezya’da

Endonezyalılar, 7 yılllık bekleyişin ardından pandalarına kavuştu.

Çin'in 60 yıldır uyguladığı "panda diplomasisi" çerçevesinde Endonezya ile bağlarını kuvvetlendirmek için hediye ettiği “Hu Çun” ve “Say Tao” adlı 2 panda, devlete ait Garuda Havayollarının Banten kentindeki kargo merkezine vardı.

Pandaları taşıyan uçak, hızlı şekilde Endonezya’ya varmak için normal güzargahını değiştirdi.

Bu arada Bogor kentindeki ülkenin en büyük açık hayvanat bahçesi Taman Safari’ye yerleştirilecek pandalar için tüm hazırlıklar da yapıldı.

Pandaların bakımı için yaklaşık 4,5 milyon ABD doları harcandı.

Taman Safari'den yapılan açıklamada, ülkede 10 yıl kalacak pandalar için tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtilerek, “Hayvanat bahçemizin dağlık bölgede olması ve serin havası pandalar için gayet uygun. Pandalara özel bir yer ve ekip hazırladık. Pandaların Çin’de eğitim görmüş 2 veteriner ve 8 bakıcıdan oluşan özel bir ekibi olacak.” ifadelerine yer verildi.

Pandaların Endonezya’ya göderilmesi, 2010'da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü etkinliklerinde gündeme gelmişti.

Çin'in panda diplomasisi 

ABD'de 12, Japonya'da 8, Singapur'da 4, Malezya ve İspanya'da 3'er, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, Hollanda, Tayland ve Endonezya'da ikişer olmak üzere dünya genelinde Çin'in 50 diplomat pandası bulunuyor.

Diplomat pandalar, Çinlilerin diğer ülke halklarıyla gönül bağının kuvvetlenmesinde başrol oynamaya devam ediyor.

Dünyada sadece bin 600 panda kaldığı sanılıyor. Doğal ortamlarının bozulması ve doğum oranlarının azalması nedeniyle tehdit altındaki türler arasında bulunan pandaların büyük bir kısmı, Çin'in orta kesimindeki bakım merkezlerinde bulunuyor. 

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Son Güncelleme: 28.09.2017 10:14
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