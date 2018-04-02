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Çin’in uzay istasyonu yanarak infilak etti

10 metre uzunluğunda ve 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu yeniden dünya atmosferine girdi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 10:42
Çin’in uzay istasyonu yanarak infilak etti

Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1, atmosfere girişinde yanarak imha oldu. Çin, Tiangong-1 (Gök Saray-1) uzay istasyonunun kontrolünü 2016 yılında kaybetti. Çin yönetimi, durumu Birleşmiş Milletler’e de bildirdi.

10 metre uzunluğunda ve 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu yeniden dünya atmosferine girdi. Tiangong-1’in dünya atmosferine yerel saatle 8.15’te girdiğini, düşüş yönünün ise Güney Pasifik’in ortası olduğunu açıkladı.

Uzay istasyonun bazı ülkelere düşebileceği uyarısı sebebiyle endişeli bir bekleyiş başlamıştı. Tiangong-1’in düşebileceği ülkeler arasında Türkiye de yer alıyordu. Ancak korkulan olmadı. Uzay istasyonu atmosfere girer girmez Büyük Okyanus üzerinde yanarak infilak etti.

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